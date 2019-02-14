Наталья Петрунина заигралась с куклами

В новом выпуске программы «Проще говоря» пойдёт разговор о том, как менялся Мурманский областной театр кукол за последние десятилетия, какой путь пришлось пройти заслуженной артистке России Наталье Петруниной.

И первые вопросы, которые будут заданы ей: что же привело в Мурманск талантливую выпускницу театральной студии из далекого Оренбурга? как встретило Заполярье будущую заслуженную артистку России четыре десятилетия назад? с чего началась долгая и яркая карьера Натальи Федотовны?

Встреча с прекрасным человеком, с интересной историей становления коллектива Мурманского областного театра кукол состоится сегодня, 14 февраля, в 20.00 на телеканале «Арткиик-ТВ» в программе «Проще говоря».

Полную версию нового выпуска можно увидеть в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктив-тв.рф.