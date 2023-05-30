День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.23 12:00
Наталья Поникарова: об алиментщиках, или Печальная статистика от судебных приставов в преддверии Дня защиты детей
Приближается День защиты детей. Но, к сожалению, не все родители считают себя обязанными заботиться о тех, кому дали жизнь.
Некоторые нерадивые мамы и папы всеми способами уклоняются от закона, не желая помогать сыновьям и дочерям. Сколько их – алиментщиков? Много ли они задолжали? Кто чаще бегает от выплат – мужчины или женщины? И правда ли, что некоторых должников судебные приставы находят… в шкафу?
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с инспектором отдела УФССП России по Мурманской области Натальей Поникаровой. А ещё спросим у гостьи программы, что всё же подвигает недобросовестных северян-родителей гасить накопившиеся долги перед детьми.
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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