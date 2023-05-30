Наталья Поникарова: об алиментщиках, или Печальная статистика от судебных приставов в преддверии Дня защиты детей

Приближается День защиты детей. Но, к сожалению, не все родители считают себя обязанными заботиться о тех, кому дали жизнь.

Некоторые нерадивые мамы и папы всеми способами уклоняются от закона, не желая помогать сыновьям и дочерям. Сколько их – алиментщиков? Много ли они задолжали? Кто чаще бегает от выплат – мужчины или женщины? И правда ли, что некоторых должников судебные приставы находят… в шкафу?

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с инспектором отдела УФССП России по Мурманской области Натальей Поникаровой. А ещё спросим у гостьи программы, что всё же подвигает недобросовестных северян-родителей гасить накопившиеся долги перед детьми.