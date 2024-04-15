Наталья Рыбина и Клавдия Кабалюк: о проекте «Полярные поколения»

Грантовый конкурс «Полярные поколения» проводится в рамках программы «Музеи Русского Севера» фонда «Доброта Севера», реализуемой при поддержке компании «Северсталь» и Президентского фонда культурных инициатив.

По итогам реализации проекта «Полярные поколения» появится современное арт-пространство, в котором можно будет познакомиться с актуализированной историей Полярного, записанной со слов старожилов города. А роль кураторов будет предложена подросткам.

Цель проекта: создание в Полярном современного и адаптивного для различных возрастных и профессиональных групп жителей арт-пространства как комплексного элемента конструирования локальной истории и ресурса для осмысления и репрезентации личных меморий старожилов, символически связанных с городом.

Чем сегодня занята команда проекта? Что уже сделано? Кто в нём участвует? С какими трудностями активисты сталкиваются? На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают Наталья Викторовна Рыбина, специалист экспозиционно-выставочного отдела Городского историко-краеведческого музея г. Полярный, и Клавдия Викторовна Кабалюк, методист Городского историко-краеведческого музея г. Полярный.