Наталья Савина: о конкурсе юных чтецов «Живая классика»-2025

Стань лучшим чтецом мира, съезди в Международный детский центр «Артек» и обрети много новых друзей! Международный конкурс «Живая классика» 2025 года начинает новый сезон.

Если тебе 10-17 лет, ты учишься в 5-11 классе, обожаешь читать и мечтаешь выступать на сцене, тогда это для тебя. В ходе конкурсных испытаний участники декламируют отрывки из своих любимых художественных произведений, любых российских или зарубежных авторов XVIII-XXI века, написанных прозой.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Наталья Владимировна Савина, педагог, организатор отдела РЦХЭТ центра «Лапландия», региональный куратор конкурса «Живая классика» в Мурманской области, рассказывает о том, что в 2025 году произошли некоторые изменения в проведении конкурса. Она рассказывает о них и, конечно, о возможностях, которые этот конкурс даёт его участникам.

Наталья Савина напомнить о сроках проведения классного, школьного, муниципальных этапов конкурса и региона.