Наталья Валькова и Андрей Капшук: о Всероссийском форуме блогеров «Цех Insight»

11 июня ребята из регионального «Insight people» едут на Всероссийский форум в Санкт-Петербург. В нём примут участие более 800 блогеров из 70 регионов страны.

А сегодня в рамках программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Наталья Валькова, блогер, и Андрей Капшук, блогер-эксперт, расскажут нам о том, кто сейчас становится блогером? Зачем они едут на форум и действительно ли это мероприятие переплюнет «VK Fest»?