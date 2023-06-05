День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.23 12:00
Наталья Валькова и Андрей Капшук: о Всероссийском форуме блогеров «Цех Insight»
11 июня ребята из регионального «Insight people» едут на Всероссийский форум в Санкт-Петербург. В нём примут участие более 800 блогеров из 70 регионов страны.
А сегодня в рамках программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Наталья Валькова, блогер, и Андрей Капшук, блогер-эксперт, расскажут нам о том, кто сейчас становится блогером? Зачем они едут на форум и действительно ли это мероприятие переплюнет «VK Fest»?
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Ирина
03.06.23 12:58
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