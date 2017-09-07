День за днём с «Арктик-ТВ»07.09.17 19:30
Научиться самостоятельно ходить - заветная мечта Машеньки Пазыч
Смотрите сегодня в эфире «Арктик-ТВ» новый выпуск программы «Проще говоря». Гость программы Мария Пазыч, мама героини благотворительного проекта «Арктик-ТВ» «Море доброты» - Маняши.
Вот уже 5 лет семья идёт к заветной цели – Маняша очень хочет научиться самостоятельно ходить. Позади 9 дорогостоящих операций. Мурманчане помогали собрать необходимые суммы на лечение. Вот и сейчас семья обращается за помощью к землякам.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 223 человека
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Последние комментарии
Костя
07.09.17 21:56
Круто! Молодцы мореходы.
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AVIS
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MotoRin
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