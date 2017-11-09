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День за днём с «Арктик-ТВ»09.11.17 19:30

«Научка» пошла на эксперимент, чтобы сэкономить на отоплении

Современный подход к решению отопительных проблем найден  в областной научной библиотеке, где благодаря инвесторам заработал новый теплопункт. При этом покупать и устанавливать оборудование владельцам здания не потребовалось. Его стоимость покроют средства от сэкономленного тепла.

После Великой Отечественной войны пятиэтажное здание «научки» обогревали восемь голландских печей. А сегодня главная печка находится в подсобном помещении, где только что установили новый тепло пункт.

Научная библиотека стала последним зданием среди объектов культуры, где появился автоматический тепло пункт. Как показывает практика,  новое оборудование помогает существенно сэкономить на обогреве зданий. К тому же, температура в помещении теперь будет самостоятельно регулироваться в зависимости от погоды  за окном. А изменить настройки можно даже с мобильного телефона.

- У библиотеки расходы на электроэнергию превышают 3 миллиона рублей в год, - отмечает Александр Баранников, заместитель председателя комитета по культуру и искусству Мурманской области. - За годы действия контракта подрядчик получит экономическую выгоду, а  часть сэкономленных средств пойдёт на развитие библиотеки.

Стоимость подобного оборудования колеблется от пятисот тысяч до трёх миллионов рублей. Примечательно, что этот теплопункт подрядчик установил бесплатно. Взамен большую часть сэкономленных на обогреве средств библиотека вернёт инвесторам. По истечению пяти лет оборудование целиком перейдёт во владение заказчика. Такое сотрудничество на сегодняшний день - уникальный опыт.

- Начинали мы свою работу на бюджетном финансировании, а сейчас основная нагрузка бюджета – соцобязательства, - комментирует Эдуард Кольцов, начальник Управления энергетической эффективности Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области. - А реализация таких объектов теперь осуществляется за счёт внебюджетных средств.

- По договору мы будем получать 12 процентов, - отмечает Сергей Тымчишин, руководитель компании-подрядчика. - Это минимум, который библиотека сможет экономить. Думаю, что экономия будет больше, мы не останавливаемся  на достигнутом.

На время действия энергосервисного контракта подрядчик полностью берёт на себя обязанности по обслуживанию теплопункта. Все участники сделки уверенны, что такое сотрудничество обоюдовыгодно.

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