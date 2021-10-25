«Научка» приглашает на книжную ярмарку

30 октября в областной научной библиотеке развернётся Мурманская книжная ярмарка. Программа события обширная, посетители смогут приобрести книги мурманских издателей, сувенирную продукцию и комиксы.

В субботу желающие смогут посетить тематические площадки, посвященные фантастике, современной российской и зарубежной прозе, комиксам, книгам в жанре нон-фикшн и хоррор-площадки. Также на ярмарке будут организованы встречи с авторами Никитой Авериным и Максом Глебовым, Марией Метлицкой. Планетарий «Просто космос» презентует новую пугающую аудиовизуальную программу по мотивам культового фильма «Чужой».

Ольга Вовк, заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки: «На площадке планетария будут отсылки к записи саундтрека, который называется «Зов Ктулху», отсылка к творчеству Лавкрафта. Помимо продажи будут организованы книжные выставки и экскурсии».