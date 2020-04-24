«Научка» приглашает северян на «Библионочь»

Вирус - вирусом, а «Библионочь» - по расписанию. Мурманская областная научная библиотека проведёт общероссийскую акцию в поддержку чтения и книги. Правда, в этот раз - в формате онлайн.

В этом году акция «Библионочь» состоится на виртуальной площадке библиотеки в группе «ВКонтакте» под хэштегом #ночьвнаучкеонлайн. В программе - музыкальные выступления, театральные постановки, мастер-классы, игры, конкурсы и литературные чтения. Начнётся мероприятие в 18 часов 2 минуты экскурсией о книгохранению «Тайны «научки». Затем последует музыкальный подарок от композитора и оранжировщика Александра Анисимова.

В 18.30 для всех прозвучит сказка «Ай-Ай! Приключения гнома-будильщика в дремучем лесу» в исполнении автора и иллюстратора Екатерины Панфиловой. Также в мероприятии примет участие студия этнических барабанов «DrumTamTam», а министр культуры Мурманской области Евгений Гоман представит Отрывок из пьесы Генрика Ибсена «Бранд».

Завершится акция «Библионочь» после 11 вечера инструментальной композицией от проекта электронной музыки «Grey Lenses».