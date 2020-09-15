«Научка» прирастает Центром современного искусства и меняет время работы

В Мурманской областной научной библиотеке покажут катушку Тесла и интерактивное граффити. Здесь в октябре откроется Центр современного искусства, в котором креативные и талантливые горожане смогут реализовывать свои проекты и проводить время среди единомышленников.

Центр современного искусства будет носить простое название и вместе с тем необычное – «21А». Это номер и литера здания, в котором расположена Мурманская областная научная библиотека.

Впрочем, есть в названии и отсылка к XXI веку, а первая буква английского «Art» - значит искусство. Пока внутри идёт ремонт, но уже совсем скоро центр распахнёт двери. Открытие обещают масштабное - с концертом и демонстрацией возможностей катушки Тесла. А пока здесь появился первый экспонат - интерактивное граффити, оставленное на память о визите творческой группой «Восход».

Валерий Сакович, специалист отдела развития и внешних коммуникаций Мурманской областной научной библиотеки: «Это граффити осталось нам от наших друзей. Это проект творческого коллектива «Восход». В этом году они совершают тур по городам-героям с проектом «Твоя история». Мы стали самым первым городом в их маршруте. Они приехали к нам, хотели бить граффити на улице, но набили его здесь - у нас в центре. Граффити интерактивное. Можно перейти по куар-коду и поймать второй вариант картинки. Это уже изображение, связанное с военной тематикой, но, тем не менее, выполнено в таком же современном стиле».

Меняется не только имидж библиотеки, но и время её работы. Для удобства посетителей, учреждение поменяло график выходных и стало работать дольше.

Ольга Вовк, заместитель директора по информатизации и развитию Мурманской областной научной библиотеки: «Было принято решение продлить время нашей работы. Особенно это важно для выходных дней, когда у нас в библиотеке происходит много интересных событий. У нас планируется открытие Центра современного искусства, который тоже будет работать в вечернее время. Поэтому было решено, что вся библиотека переходит на новый режим работы. Теперь выходной день у нас будет не пятница. В пятницу можно будет приходить в библиотеку. Все те люди, которые за долгие годы так и не запомнили, что в пятницу в библиотеке выходной, не надо будет ничего запоминать. Теперь выходной будет в понедельник».

Со вторника по пятницу посетить библиотеку можно будет - с 10 утра до 10 вечера. В субботу - с 12 до 22 часов, а в воскресенье - с 12 до 20.00.