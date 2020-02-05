Научная неделя станет открытием для многих северян

Запустить маятник Фуко, изучить психологические приёмы исполнения желаний, своими глазами увидеть приборы, которые использовали учёные в Морской арктической геологоразведочной экспедиции, и ещё много всего интересного дарит северянам Научная неделя, которая проходит в эти дни в Мурманской областной научной библиотеке.

В Мурманской областной научной библиотеке – неделя науки. Программа насыщенная и, что важно, динамичная. Это не сухие лекции, а всевозможные экскурсии, интересные встречи, тренинги, интерактивные, познавательные и командные игры, выставки, научные и литературные беседы.

Ольга Вовк, заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки: «Идея была понятная – показать книги, научную фантастику. В этом зале много книг, выложенных на нашем круглом столе, посвящённых научной фантастике и турбо-реализму. Естественно, в рамках научной недели мы не могли обойти вниманием разные игры и викторины».

Большинство игр посвящены великим изобретателям и открытиям, преимущественно отечественным. Есть даже вкусные состязания, такие как «маршмЕлоу-челлендж». Группе из 4-х человек, команде, нужно собрать небольшую конструкцию, устойчивую, типа башни, из спагетти, веревки, скотча.

Ольга Вовк, заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки: «Эту игру ещё позиционируют, как игра, где команда детсадовцев может победить команду топ-менеджеров. Потому что здесь важно не только саму конструкцию построить, но и выбрать стратегию, потому что время ограниченно».

К участию в научной неделе приглашают всех. Впереди ещё много интересного. Это увлекательные выставки и экскурсии, заседание научно-антропологического клуба, философско-литературная видеоконференция, психологическая лаборатория, демонстрация работы маятника Фуко и новые интерактивные игры. Научная неделя продлится до 9 февраля.