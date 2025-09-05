День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.25 19:30
Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» дошло до ледостойкой платформы «Северный полюс»
Встреча состоялась в 300 километрах от макушки планеты.
Полярникам доставили около 50 тонн грузов – свежие продукты, топливо, научное оборудование и посылки из дома. На станцию также прибыл сменный состав ученых экспедиции и экипажа.
«Северный полюс-42» уже около года проводит научные исследования в высоких широтах Ледовитого океана. За этот период пройдено около 3000 километров.
В настоящее время станция находится в одном из наиболее труднодоступных мест в Арктике, где полномасштабных научных исследований не проводилось много лет.
Последние комментарии
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
