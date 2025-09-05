Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников» дошло до ледостойкой платформы «Северный полюс»

Встреча состоялась в 300 километрах от макушки планеты.

Полярникам доставили около 50 тонн грузов – свежие продукты, топливо, научное оборудование и посылки из дома. На станцию также прибыл сменный состав ученых экспедиции и экипажа.

«Северный полюс-42» уже около года проводит научные исследования в высоких широтах Ледовитого океана. За этот период пройдено около 3000 километров.

В настоящее время станция находится в одном из наиболее труднодоступных мест в Арктике, где полномасштабных научных исследований не проводилось много лет.