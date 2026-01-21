Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» из Санкт-Петербурга отправилось в Антарктику

Оно доставит на континент полярников 71-й российской экспедиции, во время которой учёные проведут широкий спектр исследований. А также около 2 тысяч тонн грузов для обеспечения работы станций: это продукты питания, топливо, материалы и оборудование.