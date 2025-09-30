Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» завершило экспедицию в Арктику

Экипаж судна успешно выполнил задачи по смене полярников, доставке снабжения и передислокации уникального научно-экспедиционного судна – ледостойкой платформы «Северный полюс» из Западного в Восточное полушарие.

Этот рейс стал для «Трёшникова» самым высокоширотным в его истории. За 40 суток в экспедиция преодолела около 14,5 тысячи километров по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана и достигло рекордной точки - почти 88 градуса северной широты.

Во многом это заслуга ледовых экспертов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, сумевших грамотно и безопасно выстроить маршрут сначала к дрейфующей станции, а затем к новому ледовому полю. Заметную роль в этом рейсе сыграла полярная авиация.