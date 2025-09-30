Взрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчанВ Мурманске состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни»
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.25 19:30

Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» завершило экспедицию в Арктику

Экипаж судна успешно выполнил задачи по смене полярников, доставке снабжения и передислокации уникального научно-экспедиционного судна – ледостойкой платформы «Северный полюс» из Западного в Восточное полушарие.

Этот рейс стал для «Трёшникова» самым высокоширотным в его истории. За 40 суток в экспедиция преодолела около 14,5 тысячи километров по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана и достигло рекордной точки - почти 88 градуса северной широты.

Во многом это заслуга ледовых экспертов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, сумевших грамотно и безопасно выстроить маршрут сначала к дрейфующей станции, а затем к новому ледовому полю. Заметную роль в этом рейсе сыграла полярная авиация.

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Наш регион-51

