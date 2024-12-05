Научно-практическая конференция, посвящённая методам диагностики в маммологии, прошла в Мурманске

В стенах Мурманской областной больницы врачи со всего региона и не только делились знаниями и опытом работы с коллегами.

В Мурманской областной больнице состоялась региональная научно-практическая конференция, посвящённая диагностики в маммологии. В ней приняли участие эксперты из разных областей медицины: специалисты УЗИ, рентгенологи и доктора, которые работают на МРТ, онкологи и гистологи. Среди их задач - и диагностика онкологии молочной железы.

Юрий Пикалов, заведующий отделом лучевой диагностики ГОБУЗ «Мурманская областная больница имени П.А. Баяндина», главный внештатный специалист Минздрава здравоохранения Мурманской области по лучевой инструментальной диагностике: «Нам удостоилась честь слушать сегодня заведующую из Москвы, которая расскажет нам, куда двигаться и, что ждать от нашей медицины».

Недавно в больницу закупили порядка 20-ти цифровых аппаратов для маммографии, что дало значительный скачок в плане диагностики заболеваний. В рамках конференции состоялись не только теоретические занятия, но и практические по использованию имеющегося оборудования.

Валерия Постолакий, врач-рентгенолог ГОБУЗ «Мурманская областная больница имени П.А. Баяндина»: «В структуре заболеваемости онкологией рак молочной железы у женщин занимает первое место. Как в заболеваемости, так и в смертности от него».

Сейчас врачи планируют развивать направление биопсийных методов исследований: когда производится забор материала из подозрительного очага, чтобы выявляемость болезни на ранней стадии была высокой.