Научно-практический семинар посвятили вопросам выявления основных причин медицинского прерывания беременности и поиску путей решения этой проблемы

В стенах областного многопрофильного центра провели научно-практический семинар, посвящённый теме репродуктивных планов женщин. Доклады о насущной теме представили не только региональные специалисты, но и гости из столицы.

Главной целью этой конференции стало межведомственное взаимодействие для выявления основных причин медицинского прерывания беременности и поиск путей решения этой проблемы.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Благодаря такому мероприятию мы надеемся выработать ряд рабочих решений, которые внедрим в дальнейшем для улучшения качества оказания медицинской психологической помощи женщинам».

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Сегодня в нашем центре мы собрали различных специалистов. Это медицинские работники, социальные работники и представители некоммерческих организаций, которые оказывают психологическую помощь женщинам и семьям».

Психологическая проблема беременных включает ряд факторов, влияющих на их общее состояние. Например, если женщина много переживает и справиться со стрессом она не может, то нужно ей довериться специалистам.

Александр Залесный, руководитель ГОБУЗ «Мурманский областной перинатальный центр», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Сейчас в перинатальном центре есть два штатных психолога, которые работают с женщинами с неблагоприятными исходами и в состоянии репродуктивного выбора, которые после родов имеют фобии, психологические проблемы и, однозначно, это помогает в дальнейшем послеродовом периоде».

Важным гостем семинара стала представитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь». В организации, где она состоит, реализуют проекты, направленные на поддержку будущих мам, которые задумываются о прерывании беременности, а также на помощь нуждающимся женщинам в положении и семьям с детьми до трёх лет.

Ирина Филатова, представитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь»: «Мы работаем 9 лет в благотворительном фонде, за это время 25 регионов приняли наш проект «Здравствуй, мама». Проект полностью даёт регламент общения и коллег врачей с пациентами, и для студентов, и просто людей. Мы поэтапно рассказываем, что можно говорить, что нельзя, как поздравить женщину - будущую маму, которая уже мама».

Два дня врачи посвятят теме репродуктивности, поднимут ряд вопросов и постараются выявить рабочие решения по борьбе с прерыванием беременности.