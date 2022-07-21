Научное судно «Северный полюс» из Мурманска отправится в Арктику на поиски льда

Из Заполярья платформа должна пойти в сторону Новосибирских островов, где планируется вхождение в дрейф. Целью экспедиции - выполнение комплексных исследований в системе «атмосфера - ледяной покров – океан» в высоких арктических широтах.

Ледостойкая научно-исследовательская платформа готовится к своей первой научной экспедиции. Платформа уже прошла ходовые и тестовые испытания в Балтийском море.

В сентябре судно отправиться из Северной столицы в Мурманск, в столице Заполярья на борт «Северного полюса» загрузят снабжение, к экипажу присоединится команда исследователей.

Из Заполярья платформа должна пойти в сторону Новосибирских островов, где планируется вхождение в дрейф. Целью экспедиции - выполнение комплексных исследований в системе «атмосфера - ледяной покров – океан» в высоких арктических широтах.