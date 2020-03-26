«Научные чтения» в период пандемии

Мурманский информационный центр по атомной энергии запустил флешмоб. Принять участие в «Научных чтениях» может любой пользователь интернета прямо из дома.

В офлайн-проекте могут принять участие люди, хорошо читающие вслух научно-популярную литературу. «Мы решили не подвергать риску слушателей, поэтому перенесли «Чтения» в онлайн-формат, отмечают организаторы. - Продолжим нести науку в массы безопасным способом. Приглашаем рассказать о любимых книгах всех желающих. Давайте держать свой мозг в тонусе».

Для участия в «Чтениях» необходимо рассказать о любой понравившейся вам научно-популярной книге, прочесть несколько абзацев из неё на камеру, выложить ролик в любую соцсеть с хэштегами #КСТАТИдома #НаучныеЧтенияИЦАЭ и передать интеллектуальную эстафетную палочку другу или коллеге.