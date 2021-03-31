Научные приключения во время весенних каникул

Весенние каникулы заполярные школьники смогли провести с пользой в центре дополнительного образования «Лапландия». Там ребятам предложили помочь коту Шредингера вернуться в прошлое биологической науки и создать настоящий Ковчег для переселения людей на другую планету.

Вы знаете, как спасти кота Шредингера, если вдруг ему понадобится помощь? А заполярные школьники теперь знают!

Елена Глазунова, педагог-наставник детского технопарка «Кванториум 51»: «Для того, чтобы его спасти, необходимо навести порядок в лаборатории - расставить все вещи по местам. А для того, чтобы расставить вещи по местам, нужно узнать, как они называются, для чего они предназначены. Ну, и необходимо приготовить волшебный трёхцветный раствор, который можно было бы использовать в волшебной лампе».

Словно гениальные химики ребята переливают из баночек и колбочек разноцветную жидкость, внимательно наблюдая за результатом. Эликсир получится по-настоящему волшебным, только если будет приготовлен по всем правилам.

А другая группа ребят пыталась спасти не кота, а всё человечество. Для этого им потребовалось построить КвантоКовчег, оборудованный специальными роботами. Они исследуют космическое пространство с целью поиска подходящей планеты для жизни.

Так заполярные школьники проводят свои весенние каникулы. Принять участие в научных приключениях им предложил центр дополнительного образования «Лапландия». На протяжении трёх дней ребята проходили образовательные треки, благодаря которым смогли узнать много нового и полезного.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум 51»: «Ребята могут освоить основы скретчинга, основы химического анализа, основы работы в химической лаборатории, основы программирования и многое другое. И все это заложено в рамках такой интересной легенды».

Помимо участия в научных приключениях, ребята за время каникул успели сходить на экскурсию в живой уголок и побывать на нескольких мастер-классах.