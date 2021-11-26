Научный форум «Шаг в будущее» стал точкой притяжения молодых учёных

Нередко на разработки и проекты юных исследователей обращают внимание представители крупных предприятий. В этом году принять участие в форуме и оценить работы участников решили и сотрудники Мурманской областной электросетевой компании.

30-й окружной этап Молодёжного научного форума «Шаг в будущее» в Мурманской области проходит с 22 по 27 ноября. За звание лучшего молодого учёного борются более 350 школьников не только Заполярья, но и Северо-Запада. Такие научные форумы интересны не только юным исследователям, но и представителям крупных предприятий, которые остро нуждаются в квалифицированных и одаренных сотрудниках.

Мурманская областная электросетевая компания регулярно принимает участие в знаковых событиях региона – «Шаг в будущее» исключением не стал. По словам инженеров МОЭСК, большой интерес вызвала выставка разработок в области естественных наук, математики и информационных технологий.