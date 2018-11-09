«Наука 0+» пришла в Мурманск

Центральная региональная площадка Всероссийского фестиваля «Наука 0+» начала свою работу в столице Заполярья. Тысячи увлеченных физикой, химией, робототехникой и не только сегодня собрались в ДК имени Кирова на торжественной церемонии открытия праздника современных технологий.

На трёх этажах «Кировки» раскинулась масштабная научно-интерактивная экспозиция, где все желающие могут познакомиться с новинками из области хай-тек, попробовать свои силы в компьютерных программах, побывать в виртуальной реальности и многое другое. Более двух тысяч мурманчан и гостей с муниципалитетов региона с удовольствием участвовали в различных викторинах, опытах и экспериментах.

Подобные мероприятия проходят по всей стране, но в нашем регионе, отдельный упор был сделан на арктическую ориентированность Мурманской области. Поэтому на многих площадках были представлены экспонаты тесно связанные с темой истории освоения и дальнейшего развития Севера. Со всеми образцами, представленными на фестивале, лично ознакомилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- В организации этого масштабного мероприятия принимают участие более 40 организаций. Это и наши ведущие институты, это и научные центры, это и наши вузы, организации и предприятия, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Мы им благодарны за их активное участие, вовлечение наших ребят в эту коллективную работу, на мотивацию их к творчеству, науке, к тому, чтобы реализовать себя через те возможности, которые мы им сегодня предоставляем».

Глава региона отметила очень высокий уровень организации и важность подобных мероприятий для популяризации науки и развития подрастающего поколения.

Программа фестиваля включает в себя такие площадки, которые непременно заинтересуют молодое поколение и, возможно, помогут им определиться со своей будущей профессией или вовсе связать жизнь с наукой. К слову, маленькие ученые и просто зрители не скрывали свои эмоции.

Организаторами региональной площадки фестиваля «Наука 0+» выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, правительство Мурманской области, компания «Норникель» и представители МГУ имени Ломоносова. Благодаря тесному сотрудничеству, им удалось добиться по праву зрелищного и уникального события, аналогов которому в нашей области очень сложно представить, это отмечают и сами организаторы.

- Мы понимаем, что те дети, которые сегодня заинтересуются наукой – это наше будущее, это жизнеобеспечение наших будущих технологий, прорывных идей и нашего развития, - отмечает Евгений Борзенко, генеральный директор Кольской ГМК. - Поэтому мы, как компания, с удовольствием вкладываемся в эти мероприятия.

- У нас получилось сделать очень важное и нужное мероприятие. Огромной была отдача со стороны каждого образовательной организации области. Мы нашли очень много интересных решений, - говорит Леонид Гусев, заместитель проректора МГУ им.Ломоносова, руководитель дирекции всероссийского фестиваля науки «Наука 0+». - Три этажа поистине максимально интересно раскрывают науку и для самых маленьких посетителей, и для взрослых.

Работать фестиваль будет весь завтрашний день, поэтому ещё есть время посетить его и окунуться в мир современных технологий.