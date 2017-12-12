Наука и экономика должны работать в одной связке

В этом уверены организаторы международной научной конференции, которая проходит в Мурманском арктическом государственном университете. На ней обсудили развитие арктических территорий и представили проекты, которые можно реализовать в Мурманской области.

Подобные конференции в Мурманском арктическом государственному университете проводятся регулярно. Состав участников всегда разный. Это и студенты, и российские учёные. Сегодня собрались представители различных стран, заинтересованных в развитии Арктики и реализации научных проектов на северных территориях.

- Мы надеемся, что в каких-то направлениях, сферах, проблемных областях развития Арктики будет достигнуто какое-то новое понимание, новое понимание проблематики, каких-то вызовов, - отмечает Галина Жигунова, проректор по научно-исследовательской работе МАГУ. - Может быть, результатом станут научные проекты, может быть, и практические решения.

Кандидат геологических наук Милош Хубер приехал в Мурманск из Польши. И с конкретным предложением. Мужчина горит желанием создать в Заполярье геологический парк: место, где можно сохранить и затем показывать туристам древнейшие породы мира. Такое место, по мнению геолога, будет очень востребованным. А деньги на создание геологической достопримечательности он планирует получить за счёт международных грантов.

- Кольский полуостров является очень интересным местом. Здесь находятся самые древние породы в Европе, - сообщает участникам конференции Милош Хубер, кандидат геологических наук университета имени Марии Кюри-Склодовской (г.Люблин). – Недавно было доказано, что их возраст 3,75 миллиарда лет. Это очень важно с точки зрения развития континента. И не только. Здесь очень много разных пород, минералы, металлы. Всё это очень интересно.

В рамках конференции пройдут несколько круглых столов и дискуссий. На них планируется обсудить объединение научного и экономического потенциала региона.

- Сейчас, учитывая и рост экономики, и рост страны в целом, такие попытки начинают делаться, - отмечает Георгий Гогоберидзе, ведущий научный сотрудник МАГУ. - И в региональном Министерстве образования и науки такая программа уже разрабатывается. Её планируют запустить в Мурманской области - региональная компонента федеральной программы развития научно-технологической программы «Развитие Арктики». На её основе экономика должна науке сказать, что им нужны вот такие-то разработки, такие-то продукты и технологии.

Продлится международная научная конференция «Развитие арктических территорий» до конца недели. И итоговый круглый стол, на котором планируется присутствие, в том числе и представителей власти Мурманской области, состоится уже в эту пятницу.