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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.11.22 19:30

Наука и искусство объединились - получилась выставка «Опыт»

Необычная экспозиция представлена в Центре современного искусства в Мурманске. Её авторы - две сестры - художница Вероника Вологжанникова и кандидат биологических наук Алиса Вологжанникова. Девушки объединили свои взгляды и разный жизненный опыт.

За неделю работы выставку «Опыт» сестер Вологжанниковых поселили около 300 человек. Любопытно стало и съёмочной группе «Арктик-ТВ».

На входе гостей встречает рыба, которую авторы оформляли самостоятельно. На одной стороне прописаны лекции, а с обратной стороны наброски, о том, как все начиналось. (

Инна Федорова, посетительница выставки: «Здесь представлены рыбы. Рыбы стали очень популярным объектом, мне кажется, в ЦСИ за последнее время. Как-то действительно рыбная тематика очень популярна. Мне приятно, что поднимают девчонки в своих работах проблемы белка».

Проблемы белка? Почему рыбы? И как объединились наука и искусство. Обо всём по порядку.

Два года назад старший научный сотрудник Российской академии наук Алиса Вологжанникова защитила кандидатскую работу по изучению роли домена белка парвальбумина. И после этого возникла идея рассказать людям о науке через искусство. Так как вторая сестра - Вероника Вологжанникова - художница, они придумали выставку под названием «Опыт», где объединили эти два направления.

Вероника Вологжанникова, художник, член Союза художников России: «У зрителя может появится вопрос: «Почему парвальбумин?». В принципе, в науке очень много всего интересного. Почему взяли его? Во-первых, моя сестра этим занимается. У неё много всяких интересных данных. А почему бы не скрестить эти направления, во-первых. Во-вторых, парвальбумин - это белок, который находится и в нас, и во всех позвоночных, и в рыбе, в том числе. И вот как раз парвальбумин, который находится в рыбе. Он является одним из главных пищевых аллергенов».

Локация, которая привлекает всех гостей - это конечно лаборатория, где каждый может внести свой вклад в создании иллюминации.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «У нас есть форма. Они бывают разные. Их вообще 18 штук. Почему?».

Вероника Вологжанникова, художник, член Союза художников России: «Потому что в парвальбумине 18 аминокислот. Зритель может выбрать себе понравившуюся, например, вот такую голубенькую, или розовенькую аминокислоту, сделать авторский гипсовый отливок».

Мы смотрим, чтобы до отметки, и заливаем форму.

- Теперь нужно время, чтобы гипс застыл.

Пока можно познакомится с картинками авторов. Есть среди работ произведения с дополненной реальностью. Стоит навести телефон на QR-код и изображение оживает, но рядом прикреплено привычное по экспозициям описание.

На других картинах сестры отобразили все этапы зарождения выставки. 

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «В итоге у нас получается аминокислота аргинин. Вот, что из этого получилось. Куда мы используем эту форму?».

Вероника Вологжанникова, художник, член Союза художников России: «Во-первых, вы можете забрать её себе на память. И каждый желающий может также сделать себе на память такую аминокислоту. А если вы захотите, она останется здесь, и мы бережно её сохраним, а в конце недели всеми получившимися аминокислотами дополним нашу инсоляцию, которая находится в зале на фронтальной стеночке».

Это центральный объект выставки, как говорят авторы, самый сложный. Инсталляция - это связка музыки с генеративной графикой. Основание - гипсовые фигуры, они же аминокислоты, простыми словами, белок в организме.

Посетить выставку можно в Центре современного искусства до 18 декабря. Вход свободный.

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