«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо

Участниками проекта, реализуемого на базе центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», стали 60 юных самбистов из Видяево, Кировска и Мурманска. Это была первая тематическая смена по самбо.

Владимир Страшко из Видяево даже среди незнакомых ребят выделяется, проявляет лидерские качества. Спорт ему безумно нравится, как выступления, так и тренировки, но такие «сборы» в его 5-летнем пути в самбо первые.

Владимир Страшко, самбист, ЗАТО Видяево: «На семинаре пару приёмов для себя подчерпнул, которые буду использовать».

Борцовки, красные и синие кимоно. На территории центра гражданско-патриотического воспитания «На Север – жить!» состоялась первая тематическая смена по самбо. Юные спортсмены на протяжении пяти дней будут оттачивать свои навыки.

Виталий Аспер, директор спортивной школы №13 города Мурманска: «Здесь собраны спортсмены из разных школ».

Тренеры на площадке тоже разные, что позволит ребятам выйти из зоны комфорта. Один из Видяево, второй из Кировска. Оба прошли специальные курсы повышения классификации и теперь могут преподавать азы борьбы даже школьным учителям физкультуры

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Самбо - один из любимых видов спорта в Мурманской области».

Помимо тренировок ребят ждут уроки по краеведению и тактической медицине, приёмы, которые покажут на специальных тренажёрах.

Что касается самбо, то в Мурманской области этот вид спорта, который, к слову, в прошлом году отметил сове 85-летие, получит свежий толчок к развитию.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Проведение тематической смены по самбо стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному между региональным отделением Федерации самбо с министерством образования и науки Мурманской области и Мурманским арктическим университетом в марте на первом областном форуме «Наука побеждать».

На форуме, о котором говорит Сергей Дубовой, было принято решение активизировать работу по трём направлениям: «Самбо в школы, «Самбо в вузы» и «Самбо в ГТО».