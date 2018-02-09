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День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.18 19:30

Наука, спорт, медицина и творчество – рабочий визит губернатора в Апатиты

В День науки губернатор Мурманской области посетила с рабочим визитом Апатиты. Марина Ковтун побывала в Кольском научном центре Российской академии наук, познакомилась с работой открытого в конце 2017 года диализного центра, а также посетила выставку «Каменный цветок» и отремонтированный дворец спорта «Атлет».

Кольский научный центр Российской академии наук недавно получил новый статус - Федерального исследовательского центра. К базовому учреждению присоединили 6 институтов. Новая структура призвана повысить эффективность научного сопровождения при освоении Арктики. С помощью центра, в том числе, будут реализовываться образовательные проекты.

- КНЦ, кроме тех задач, которые ставит перед ним большая наука, играет роль ведущего научного учреждения для подготовки молодых учёных и курирует наш местный «Сириус», - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - центр для подготовки одарённых детей. Мы не просто мечтали, мы приложили большие усилия для того, чтобы наши ребята могли проводить с пользой каникулы, приобщаться, как молодые учёные, к науке.

Развивается в Апатитах не только наука, но и спорт. В 2017 году в рамках профильной государственной программы Мурманской области был проведён капитальный ремонт первого этажа апатитского Дворца спорта «Атлет». На капремонт из областного бюджета выделили 9,5 миллиона рублей. Ещё 500 тысяч добавил бюджет муниципалитета. Теперь здесь работает три спортивных зала, классы хореографии и восстановительный центр.

Медицина в райцентре также не стоит на месте. В 2017 году в Апатитах открылся диализный центр. Он оснащён 15 аппаратами «искусственная почка». Одновременно на приёме здесь могут находиться до 90 пациентов. От дома к месту лечения и обратно их доставляют на специальном транспорте. Обслуживает учреждение не только жителей Кировска и Апатитов, но и Мончегорска, Кандалакши, а также Ковдора.

Во время рабочего визита Марина Ковтун приняла участие в открытии выставки-ярмарки «Каменный цветок». Она проводится уже в 25 раз. За это время мероприятие стало одним из самых узнаваемых брендов города. Для участия в экспозиции в Апатиты приезжают мастера каменных дел со всей страны. Здесь же можно приобрести самые разные поделки из камня.

На выставке глава региона приняла участие в мастер-классе по изготовлению картины из минеральной крошки.

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