Науке все возрасты покорны

В ЗАТО Александровск подведены итоги муниципальной научно-практической конференции «Золотой росток».

10 октября стали известны результаты научной конференции для старшеклассников «С мечтой о будущем». Сегодня итоги подвели для юных исследователей 5-8 классов.

В конференции приняли участие более 40 ребят. Это учащиеся образовательных организаций муниципалитета. Каждый совместно с научным руководителем подготовил исследование в одной из 7 секций.

По итогам Конференции в каждой секции отмечены победители и обладатели призовых мест. Работы в инженерно-техническом направлении отметили специальными грамотами судоремонтного завода «Нерпа». В этом году переходящий научный кубок отправился в школу №1 имени Погодина г. Полярный. Следующая ступенька по научной лестнице ждет ребят уже в ноябре – региональный научно-практический форум «Шаг в будущее» в столице Заполярья.