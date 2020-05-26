Навигатор - региональное образование выходит на новый уровень

Правительство региона уходит от устаревших советских методик и, шагая в ногу со временем, вносит свои коррективы. Теперь дополнительное образование детей становится персонифицированным.

Система персонифицирования дополнительного образования детей – это электронные сертификаты, которые официально подтверждают возможность ребёнка обучаться в кружках и секциях за счёт государства. Данные документы именные, выдаются один раз детям в 5 лет. Оформить их могут родители или законные представители на сайте 51.pfdo.ru. Там же можно узнать всю подробную информацию о новой системе.

Сергей Кулаков, директор Центра дополнительного образования «Лапландия», регионального модельного центра Мурманской области: «Она позволит родителям видеть все программное поле, которое сейчас существует. Это будет в одной точке сосредоточено. Не нужно будет смотреть, где у нас 392 организации, которые предоставляют услуги. Не нужно будет каждый сайт организации просматривать, смотреть программы. Всё это будет в единой информационной системе – навигатор дополнительного образования. Он уже функционирует».

Сертификат имеет определенный номинал, который установлен в каждом муниципалитете отдельно. Предъявлять его нужно не только в платных кружках и секциях, но и в бесплатных, чтобы Министерство образования могло отследить, какие направления востребованы и каких не хватает в нашем регионе.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «Ребёнок сможет в рамках этого сертификата посещать не только услуги и организации государственные, но и негосударственные учреждения. То есть, создаются условия для равного доступа. Чтобы ребёнок мог обратиться в абсолютно любую организацию и реализовать свой образовательный запрос».

Сейчас на муниципальном уровне ведётся работа по принятию нормативно-правовых актов, регламентирующих муниципальную систему сертификатов дополнительного образования. К 1 августа она завершится и начнётся зачисление детей в выбранные кружки и секции.