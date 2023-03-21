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Навруз отмечают и в Мурманске

В Узбекистане более двух тысяч лет празднуют праздник весеннего равноденствия и называется он Навруз. Представительницы Узбекистана, проживающие на территории Мурманска, встретились вместе, чтобы отметить национальный праздник.

Приход весны, конечно же радует всех людей, но особенно, появившимся солнышком наслаждаются северяне. В Мурманске представители узбекистанской диаспоры отметили свой национальный праздник весны –Навруз. 

Конечно, как и в любой культуре, здесь есть свои обычаи. На входе, к примеру, гостям «умывают» руки из чайничка с длинным носиком.

Дилзода Мурзаева, организатор праздника: «У нас на родине сейчас всё цветёт, везде зелень. Мы тут стараемся тоже как-то поддержать этот праздник».

Столы на празднике ломились от всевозможных яств.

Нам рассказали про очень необычное блюдо с интересным названием «Сумаляк», которое всегда готовят на Навруз. Главная особенность в приготовлении – его варят целые сутки. А в основе необычной массы - пророщенные ростки пшеницы.

- Целые сутки нужно стоять и варить. Сюда сахар не добавляется. Это вкус пшеницы, она сама даёт сладость.

Встретились только женщины. Говорят, хотелось устроить такие вот девчачьи посиделки. Ведь, порой, в суете будничных рабочих дней совсем нет времени со всеми увидеться, пообщаться и просто вместе хорошо провести время.

Паридахон Насирова, руководитель культурного центра «Узбекистан»: «Иногда хочется на родине не побываешь. Но каждый год невозможно ездить: работа, дела у каждого. А здесь мы общаемся, поговорим на своём и намного нам легче. И праздники мы совместно отмечаем».

Несмотря на снег за окном, в душе у представительниц прекрасного пола настоящая весенняя погода.

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