Навстречу приключениям можно отправиться в научной библиотеке

Там проводят космическую неделю.

Космическая неделя уже стартовала и до 19 апреля двери научной библиотеки будут открыты для всех любителей внеземных тем. Мурманчан приглашают на встречу с космонавтом, Героем России Андреем Борисенко. Она состоится 13 апреля в Центре современного искусства «СОПКИ 21А».

Владислав Кликунов, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Можно будет задать свои вопросы, послушать выступление человека, который видел нашу планету со стороны. Также у нас продолжает работу планетарий. В рамках космической недели мы подготовили особенные мероприятия, которые называются «Краткий курс подготовки космонавтов».

В течение всех космических дней «Научка» будет проводить мастер-классы, квизы и викторины, увлекательные лекции и даже организует просмотры фильмов. Также для учащихся старших классов и студентов устроят интерактивные встречи.

Владислав Кликунов, специалист Мурманской областной научной библиотеки: «Мы активно работаем с организованными группами школьников. Предлагаем звонить в библиотеку, мы готовы провести интерактивную лекцию, которую я придумал в этом году. Она называется «Как стать космонавтом».

Всю информацию о мероприятиях можно узнать на сайте научной библиотеки.