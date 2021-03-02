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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.03.21 19:30

Навстречу со зрителем - в родные пенаты и с «Приветом с фронта!»

Премьера в Полярном удивительного спектакля труппы театра Северного флота всё же состоялась, хотя и была под угрозой срыва.

О любви, о верности и нежности. И, разумеется, о войне, хотя в спектакле совершенно нет боевых действий. Война в лирической постановке театра Северного флота словно тень: она вторгается в жизни обычной фронтовой медсестры и лейтенанта и... разводит их. Премьера «Привет с фронта!» состоялась на родной сцене в Мурманске, теперь актёры приехали в родные пенаты и выступили для зрителей Полярного.

Алексей Макаров, актёр Драматического театра Северного флота: «Нам очень приятно, что на нашей исторической родине, где наш самый любимый и требовательный зритель, мы можем его показать».

На городе воинской славы труппа не остановится, со спектаклем артисты планируют посетить максимальное возможное число военных гарнизонов области. К слову, театр не останавливал работу даже во время пандемии, результатом репетиций, пусть и заочных, стали четыре премьеры, в числе которых и «Привет с фронта!».

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик Драматического театра Северного флота: «Нагрузка для нас такая серьёзная, когда одна премьера – её готовишь, готовишь, а когда их четыре, то хочется их все показать максимальному числу зрителей. Нагрузка очень высокая».

А ведь представление в Полярном было под угрозой срыва, признаются актёры. Словно злой рок преследовал команду с утра: то проблемы с техникой, то с документами.

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик Драматического театра Северного флота: «Не знаем, что за день сегодня! Начался он с приключений: выезд задержался, масса технический причин, не зависящих от театра, самое главное».

Всё же любовь по переписке и жизнь московского госпиталя в годы войны зритель увидел, понял и прочувствовал. Цеплял спектакль не только игрой актёров, но и интересными драматическими моментами и ещё неизвестными дарованиями.

Алексей Макаров, актёр Драматического театра Северного флота: «В спектакле много музыки, танцев, много молодых лиц, новых актёров, которые пришли недавно и работают первые сезоны, поэтому приходите, посмотрите».

Постановка «Привет с фронта!» создана по мотивам одноименного произведения Вячеслава Кондратьева. А суждено ли в итоге встретиться главным героям, узнаете, посетив драмтеатр.

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