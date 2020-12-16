Навыки ручного пилотирования на тренажёре могли привести к трагедии в Шереметьево

Выяснились новые подробности, которые могли, в том числе стать причинами крушения в аэропорту «Шереметьево» самолёта «Sukhoi SuperJet 100».

Как оказалось, поведение тренажёра для пилотов «SuperJet» в ручном режиме кардинально отличается от пилотирования самолёта в реальных условиях. Поэтому аварийная посадка в «Шереметьево» оказались неожиданностью для экипажа рейса Москва – Мурманск. Об этом представитель «Аэрофлота» заявил на совещании в Ространснадзоре, посвященном проблемам эксплуатации «SSJ100», пишет газета «Ведомости».

Напомним, самолёт вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года. Но из-за попадания в него молнии вернулся в «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек.