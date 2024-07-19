«Найден, жив!», - самые важные слова в работе волонтёра-поисковика

Сотрудники Мурманского МЧС совместно с другими ведомствами и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям организовали обучение добровольцев, для того чтобы эта фраза звучала чаще.

В Заполярье приехали более 60 волонтёров из 4 регионов России: Республики Коми, Пермского края, Псковской и Мурманской областей, чтобы пройти обучение по поиску людей.

Илья Булыкин, представитель Центрального аппарата МЧС России: «Мы подготовили для вас программу. Три дня, я надеюсь, пройдут для вас очень насыщенно. Подчерпнёте большое количество знаний, навыков, а самое главное, познакомимся друг с другом и обзаведёмся новыми связями. Это очень важный вопрос в процессе обучения».

Организаторы придумали для добровольцев задания различной сложности. Программа обучения включает как теоретические, так и практические занятия, посвящённые вопросам тактико-специальной, технической, топографической и медицинской подготовки поисковиков-спасателей.

Основное внимание будет уделяться основам организации таких операций, навыкам работы со специальным техническим оборудованием, а также оказанию первой помощи несовершеннолетним пострадавшим.

Виталий Баранов, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области: «Опираемся на наших коллег и друзей из МЧС, из аварийно-спасательных отрядов. Но с одним крылом летать неудобно, все вы знаете, поэтому второе крыло – это, конечно, вы, наши дорогие и уважаемые волонтёры».

Учения будут проходить на протяжении трёх дней - с 19 по 21 июля на турбазе в районе реки Тулома.