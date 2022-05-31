«Найден! Жив!» - заветные слова, которых ждут тысячи людей по всей России

Ориентировки на пропавших людей поисково-спасательного отряда в оранжевого цвета рамках ежедневно появляются на информационных стендах, в ленте социальных сетей. Как предупредить трагедию, рассказывают детям во всех уголках страны. Этим, в том числе, занимаются и волонтёры движения «ЛизаАлерт».

Ориентировки на пропавших людей поисково-спасательного отряда в оранжевого цвета рамках ежедневно появляются на информационных стендах, в ленте социальных сетей. Как предупредить трагедию, рассказывают детям во всех уголках страны. Этим, в том числе, занимаются и волонтёры движения «ЛизаАлерт».

Согласно статистике, ежегодно в России пропадают порядка ста тысяч человек. Уже сами по себе эта цифра повергают в шок, однако, куда печальнее осознавать, что четверть всех пропавших – это дети.

Снежногорец Дима в теории знает о правилах поведения вне дома, осведомлён о том, куда ходить точно не следует, тем более, одному.

Дима Сулима, участник флешмоба, г. Снежногорск: «А ещё чем опасен лес? Особенно в ночное время? Ничего не видно и холодно».

В 2010 году поход маленькой Лизы даже в компании тёти и двух собак завершился печально: именно холод и голод принесли четырехлетней девочке мучительную смерть. Ребёнка можно было бы спасти, но промедление на начальных этапах поисков стоило Лизе жизни. Начинать искать пропавшего, уверены добровольцы, нужно немедленно.

Евгения Бахарева, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», г. Снежногорск: «Рекомендую сразу звонить по номеру 112 и сообщать о пропаже. Нет срока три дня: мы начинаем поиски сразу».

Сегодня отряд добровольцев «ЛизаАлерт» - это сложная высокоорганизованная сеть, принимающая и обрабатывающая звонки со всех уголков страны по круглосуточной «горячей линии». За 12 лет существования волонтёры обросли профессиональными кадрами, необходимым опытом и качественным оборудованием. Движение официально не зарегистрировано, не владеет счетами, при этом ежедневно бросается на помощь по первому тревожному вызову. Помимо поисков, ведётся в отряде и работа по предупреждению возникновения опасных ситуаций.

Евгения Бахарева, доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», г. Снежногорск: «В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» есть даже отдельное направление, очень важное. Оно называется «Школа ЛизыАлерт». Как раз инструкторы её занимаются профилактикой с детьми: ходят по школам, детским садам, учреждениям, проводят уроки профилактики, на которых разъясняют, как необходимо себя вести в общественном месте, в лесу, на улице, проводят общие уроки безопасности. Профилактика – это главное. Лучше предупредить, чем потом искать».

Волонтёрами отряда проводились эксперименты: под любым предлогом с улицы детей пытались увести. За такими действиями, конечно, строго наблюдали мамы и папы, но к их разочарованию, многих ребят удавалось с лёгкостью уговорить отправиться куда-либо с незнакомыми людьми.

Татьяна Сулима, заведующая ОКРМ «Роза ветров», г. Снежногорск: «Очень много зависит от родителей. Насколько они качественно и доступно объяснят ребёнку, как себя правильно вести в разных ситуациях. Ведь можно не просто заблудиться, можно и с незнакомцем уйти. Дети должны знать это, в первую очередь, от родителей, из дома».

Закрепляют правила безопасности добровольцы на таких акциях и флешмобах для детей, подростков и даже взрослых. Ведь цена ошибки – жизнь.