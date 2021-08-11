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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.21 19:30

Найти могилу усопшего на новом кладбище Североморска можно будет с помощью мобильного приложения

Новое кладбище в Североморске будет готово к осени. Современный некрополь уникальный. Например, нужную могилу можно будет найти при помощи GPS –навигации.

Проблема кладбищ перед Североморском стояла уже давно. Новый погост займет больше 2 га. Техника работает без выходных. Трудно поверить, что здесь был лес…

Среди густо стоящих крестов на старом североморском кладбище пустым остается только 6-й сектор. Даже при беглом взгляде становится понятно, что свободные участки для погребения практически закончились. С весны в районе посёлка Сафоново началась подготовка территории для нового кладбища.

Олег Прасов, глава ЗАТО г.Североморск: «Стройка - это вершина айсберга, тема того, где строить, обсуждалась ещё с 2015 года подбирались места. Объект очень дорогой, если строить его, то чтобы потом хватило  надолго».

В нашем обществе говорить о похоронах не принято, тем не менее проект некрополя отвечает всем современным стандартам и будет ничуть не хуже столичного Новодевичьего кладбища. Самое главное, что здесь будет решён вопрос со сложностью перемещения по территории. Асфальтовые дорожки проложат качественные, как на магистралях, по ним удобно будет передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Андрей Новиков, специалист подрядной организации: «Здесь будут могилы располагаться таким образом, чтобы можно было с двух сторон подойти ним, остальные будут в стороне. Также будет здесь и ноу-хау - могила будет привязано к GPS-навигации».

Для поиска информации необходимо ввести фамилию и имя человека. Место захоронения будет отображаться на карте в специальном приложении. Кроме того, на погосте установят крытые павильоны для прощания с усопшими.

Предполагается, что объект в эксплуатацию запустят в начале осени. Вполне вероятно, что с его открытием разгрузится и мурманское кладбище, ведь жителям Росляково или, например, Росты, гораздо быстрее добраться до Североморска.

 

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