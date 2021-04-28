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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.21 19:30

Найти решение проблем десятилетней давности

Такая задача сейчас стоит перед новым руководством муниципального предприятия УДХ. Сегодня уже обозначены основные болевые точки, а также найдены пути решения трудных вопросов.

Новая метла – метёт по-новому. С октября 2020 года Маргарита Ковалева возглавляет одно из важнейших предприятий для жизни города – Управление дорожного хозяйства. За время руководства предприятием она успела провести большой анализ деятельности, и не боится рассказывать о накопленных при прошлом руководстве проблемах.

Маргарита Ковалева, руководитель ММБУ «УДХ»: «На предприятии сейчас две проблемы: острый дефицит кадров, в особенности машинисты, водители, мастера. Это люди, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети города Мурманска».

Зарплата на предприятии сейчас неконкурентоспособная, а деньги из бюджета, которые предприятие должно получать по штатному расписанию, УДХ получает лишь по фактической численности, что не позволяет в должной мере оплачивать сотрудникам переработанные часы. Но и на этом список проблем не заканчивается.

Маргарита Ковалева, руководитель ММБУ «УДХ»: «Серьёзный износ материально-технической базы: здания и сооружения находятся в аварийном состоянии, фактически отсутствует обеспечение современными техническими средствами».

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Маргарита Александровна абсолютна права, без увеличения фонда оплаты заработной платы, без улучшения материально-технической базы и привлечения новых сотрудников на предприятие – никакого развития быть не может, хотя УДХ является предприятием стратегически важным для города Мурманска».

Но не все депутаты так считают. Например, по нашим сведениям, депутат Антонина Климова на заседании профильного комитета впервые услышала о проблемах с зарплатами работников УДХ.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Непонятно, почему раньше с этими проблемами не выходили на Совет депутатов, почему депутаты предыдущих созывов не решали проблемы, которые были озвучены вчера на комиссии».

И это не риторический вопрос. Ответ очевиден. Прошлое руководство УДХ, очевидно, было на короткой ноге с Советом депутатов и все проблемы попросту замалчивались.

Судя по настрою Маргариты Ковалевой, такого больше не повторится. А это уже серьёзное начало работы на результат. Сотрудники предприятия верят, что новое руководство сможет улучшить условия труда, сможет вывести зарплату на нормальный уровень.

Маргарита Ковалева уверена, её опыт поможет справится с трудностями, в ближайшее время УДХ станет предприятием, с которого нужно будет брать пример.

Маргарита Ковалева, руководитель ММБУ «УДХ»: «Я настроена на работу, на решение проблемных вопросов и на результат».

 

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