Найти смешное в обыденном умеют в «Сборной Снежногорска»

Сборной КВН Снежногорска чуть больше двух лет. В прошлом году в Сочи юная по меркам российского юмора команда вошла в список коллективов с повышенным рейтингом. На волне успеха «КиВиНа» они ворвались и в четвертьфинал Центральной уральской лиги КВН, и вернулись, с почётным трофеем в родной город.

Выросшие из школьных и городских КВНов юмористы останавливаться на достигнутом не намерены. Татьяна Сулима, администратор команды и педагог-организатор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи, собрала активных молодых людей пару лет назад. Многие из них теперь играют семейными парами. Почему – даже не задумывались. Успех сам по себе влечёт на новые подвиги.

- Нам нравится этим заниматься, - говорит Евгения Жарикова, член команды КВН «Сборная Снежногорска». – Игра затягивает. Тем более, когда побеждаешь, понимаешь, что тебя зритель любит.

- У нас всё получается и получается, - говорит Михаил Визжачий, участник команды КВН «Сборная Снежногорска».

Как сами говорят квнщики, команда редакторам и зрителям приглянулась и запомнилась. Их шутки покоряют, участники стараются каждый раз находить новые темы. Надеются дошутиться до телевизионных форматов.

КВН теперь для участников «Сборной Снежногорска» занимает значительную часть жизни. Это их отдушина среди быта и работы. Здесь же спасение находят и новые участники. Кто-то, отыграв нужного персонажа, уходит, остаются влюбленные в юмор.

Пишут и репетируют ночами и в законные выходные. Темы для шуток находят во всём что окружает. Это, пожалуй, уже профессиональный взгляд: найти смешное в обыденном. Вот и на этот раз собрались творить.

Вместе с восьмью командами, прошедшими в полуфинал Уральской лиги, снежногорцы выйдут на сцену Челябинска ещё раз осенью. Сложность одна – финансовая составляющая. «Сборная Снежногорка» благодарит своих поклонников и спонсоров, вновь вкладывает личные средства на путешествия и надеется на помощь неравнодушных к юмору людей.