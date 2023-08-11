Филиал АО «АтомЭнергоСбыт» открыл новый центр обслуживания клиентов в КандалакшеОбзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.23 19:30

Назад к истокам: спустя больше шестидесяти лет в родные места вернулся подводник Андрей Григорьев

В Полярном он родился, здесь, вспоминают родители, прошли прекрасные годы их юности, сюда давно тянуло сердце. Путешествие на край земли организовала для супруга верная спутница жизни в честь юбилея мужа.

Москвич Андрей Григорьев знал о Полярном лишь из уст родителей, хоть и родился мужчина здесь. Покинуть гарнизон пришлось вместе с мамой и папой, когда мальчику было всего 2 года. Однако все 60 с лишним лет что-то непреодолимо тянуло прикоснуться к истории малой родины.

Андрей Григорьев, путешественник, г. Москва: «Хотелось мне. Я видел фотографии, где молодые родители, эти камни, это море, захотелось воочию посмотреть на эти места».

А посмотреть здесь есть на что: об этом не перестаёт вспоминать мама Андрея Анатольевича. Жизнь у женщины была не из легких – она пережила страшные дни блокады Ленинграда, но в 1956 году вышла замуж за военного, и покинув Северную столицу, сразу окунулась в гарнизонную жизнь.

Любовь Григорьева, путешественница, г. Москва: «Она говорит, что матросы смеются, что у девушки коса толще, чем она сама. Это её первое воспоминание о Полярном. Они потом много куда переходили, но разговоров о Полярном и Рыбачьем было больше всего».

Андрей Григорьев пошёл по стопам отца и деда - служить стране было не выбором, а призванием. Путешествия для моряка-подводника не в новинку. Оттого третий день в Мурманской области и третья точка на карте. С пропусками в закрытое образование семье помогли сотрудники Городского историко-краеведческого музея Полярного, а значит, без экскурсии по учреждению и городу воинской славы не обойтись.

Анна Григорьева, путешественница, г. Москва: «Здесь приятно находиться, много нового о семье узнала».

Сложно, признаются гости, остаться равнодушным. И дело даже не в том, что повезло с погодой или, что каждый день приходилось осваивать новые горизонты, а в том, что каждый камень здесь будто отдаёт историей, личной и одновременно общей – вековой и мировой.

Любовь Григорьева, путешественница, г. Москва: «Эта природа, ощущение бескрайности, безграничности, аутентичности. Это действительно край земли».

Следующее день рождения Андрея супруги решили также отметить путешествием к местам, где некоторое время жила семья. А это ещё один небольшой гарнизон в Алтайском крае, место, оставившее неизгладимое впечатление в воспоминаниях семьи Григорьевых.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Переработки никому не нравятся, но при этом считаются почти нормой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:40«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:00«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Филиал АО «АтомЭнергоСбыт» открыл новый центр обслуживания клиентов в Кандалакше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 93 копейки, евро – почти на 82 копейки-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика