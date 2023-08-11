Назад к истокам: спустя больше шестидесяти лет в родные места вернулся подводник Андрей Григорьев

В Полярном он родился, здесь, вспоминают родители, прошли прекрасные годы их юности, сюда давно тянуло сердце. Путешествие на край земли организовала для супруга верная спутница жизни в честь юбилея мужа.

Москвич Андрей Григорьев знал о Полярном лишь из уст родителей, хоть и родился мужчина здесь. Покинуть гарнизон пришлось вместе с мамой и папой, когда мальчику было всего 2 года. Однако все 60 с лишним лет что-то непреодолимо тянуло прикоснуться к истории малой родины.

Андрей Григорьев, путешественник, г. Москва: «Хотелось мне. Я видел фотографии, где молодые родители, эти камни, это море, захотелось воочию посмотреть на эти места».

А посмотреть здесь есть на что: об этом не перестаёт вспоминать мама Андрея Анатольевича. Жизнь у женщины была не из легких – она пережила страшные дни блокады Ленинграда, но в 1956 году вышла замуж за военного, и покинув Северную столицу, сразу окунулась в гарнизонную жизнь.

Любовь Григорьева, путешественница, г. Москва: «Она говорит, что матросы смеются, что у девушки коса толще, чем она сама. Это её первое воспоминание о Полярном. Они потом много куда переходили, но разговоров о Полярном и Рыбачьем было больше всего».

Андрей Григорьев пошёл по стопам отца и деда - служить стране было не выбором, а призванием. Путешествия для моряка-подводника не в новинку. Оттого третий день в Мурманской области и третья точка на карте. С пропусками в закрытое образование семье помогли сотрудники Городского историко-краеведческого музея Полярного, а значит, без экскурсии по учреждению и городу воинской славы не обойтись.

Анна Григорьева, путешественница, г. Москва: «Здесь приятно находиться, много нового о семье узнала».

Сложно, признаются гости, остаться равнодушным. И дело даже не в том, что повезло с погодой или, что каждый день приходилось осваивать новые горизонты, а в том, что каждый камень здесь будто отдаёт историей, личной и одновременно общей – вековой и мировой.

Любовь Григорьева, путешественница, г. Москва: «Эта природа, ощущение бескрайности, безграничности, аутентичности. Это действительно край земли».

Следующее день рождения Андрея супруги решили также отметить путешествием к местам, где некоторое время жила семья. А это ещё один небольшой гарнизон в Алтайском крае, место, оставившее неизгладимое впечатление в воспоминаниях семьи Григорьевых.