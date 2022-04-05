47 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Назальная вакцина от коронавируса переносится легко, практически без температуры, об этом заявил во вторник заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, сообщает ТАСС. Специалист отметил, что при таком введении в организм попадает большая доза препарата и формируется более устойчивый иммунитет. Но, по его словам, сейчас около 90% людей уже защищены иммунитетом, поэтому бустерная назальная иммунизация сопоставима с инъекцией.

Ещё до появления классической прививки «Спутник V» Логунов протестировал неочищенный препарат на себе.