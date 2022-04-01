45 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 3 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (17), Мончегорске (9) и Кандалакшском районе (5).

Назальная вакцина против коронавируса будет зарегистрирована в России в ближайшие дни. Кроме того, планируется, что она войдёт в обновленные рекомендации по ревакцинации населения, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. В марте текущего года Центр подал документы для регистрации препарата.