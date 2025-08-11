День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.25 12:00
Назар Коган и Татьяна Андайкина: о фестивале «Хибинский шторм», или Драйв от скорости и рёва моторов
17 августа кировский аэродром снова примет фестиваль «Хибинский шторм» — эффектные заезды, мощные авто, опытные водители и зрелище, которое нельзя пропустить.
В этом году организаторы обещают новый подход к организации, зрелищную программу и ещё больше адреналина.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Назар Коган, организатор фестиваля «Хибинский шторм», и Татьяна Андайкина, организатор и участница заездов, рассказывают о том, как всё будет устроено, кто выйдет на старт и каково это мчаться к финишу под рёв мотора.
