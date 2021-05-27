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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.21 19:30

Нажива от продажи контрафактного алкоголя толкает некоторых предпринимателей на преступление

Полицейские проверили ряд точек розничной торговли алкоголем в Ленинском и Октябрьском округах Мурманска. Оказалось, что предприниматели реализуют продукцию, нарушая правила.

Нередко такие рейды заканчиваются печально для владельцев торговых точек. Контрафактную продукцию, которую сбывают  в таких магазинах, обычно конфискуют, а на самих бизнесменов накладывают штрафы.

Иван Кошеваров, врио начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «В отношении предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 20 тысяч рублей до 300 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции».

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