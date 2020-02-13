Наживались на поставках дров Северному флоту

Заозерский военный суд приговорил к реальным срокам участников мошеннической схемы.

К хищению денежных средств, предназначенных для закупки дров, причастны не только коммерческие лица, но и военные, которые получили взятки и закрывали глаза на то, что сначала коммерсанты топливо поставляли в ограниченных количествах, а потом и вовсе прекратили снабжение.

Вина подозреваемых доказана, большинство фигурантов получили реальные сроки заключения - от 6 до 8,5 лет. Кроме того, с осужденных в пользу Министерства обороны в счёт возмещения материального ущерба будут взысканы 23 миллиона рублей.