Названы победители конкурса Фонда президентских грантов

Поддержку получат 14 проектов из Мурманской области, 7 из них направлены на поддержку в сфере культуры.

Своё признание региональные проекты нашли на конкурсе Фонда президентских грантов, среди них Арктический фестиваль «Северные Морозы», объединяющий самобытных и ярких Дедов Морозов Заполярья, «Северный характер», в рамках которого пройдут кинофестивали, форумы и локейшен-туры для российских сценаристов, международный фестиваль уличного искусства и урбанистики «РОСТ.МУРМАНСК» и многие другие.

Познакомиться со всеми проектами наших земляков, получивших поддержку, можно на официальном сайте Фонда президентских грантов. Кроме того, 15 июня стартовал приём заявок на новый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.