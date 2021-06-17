День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.06.21 19:30
Названы победители конкурса Фонда президентских грантов
Поддержку получат 14 проектов из Мурманской области, 7 из них направлены на поддержку в сфере культуры.
Своё признание региональные проекты нашли на конкурсе Фонда президентских грантов, среди них Арктический фестиваль «Северные Морозы», объединяющий самобытных и ярких Дедов Морозов Заполярья, «Северный характер», в рамках которого пройдут кинофестивали, форумы и локейшен-туры для российских сценаристов, международный фестиваль уличного искусства и урбанистики «РОСТ.МУРМАНСК» и многие другие.
Познакомиться со всеми проектами наших земляков, получивших поддержку, можно на официальном сайте Фонда президентских грантов. Кроме того, 15 июня стартовал приём заявок на новый конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.
Комментарии
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Последние комментарии
павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Простачок
11.06.21 21:01
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11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
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