Названы победители конкурса «Студент года»

В Мурманске подвели итоги ежегодного конкурса «Студент года». 16 конкурсных испытаний смогли преодолеть обучающиеся вузов и сузов, из 80 участников до финала дошли только 12.

Вот уже 20 лет в столице Заполярья проводится конкурс «Студент года» и интерес к нему не пропадает. В этом году на участие в молодёжном состязании поступило 80 заявок.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы достаточно давно проводим этот конкурс, это стало хорошей традицией для города, но каждый год наши ребята нас удивляют, своими подходами, идеями и трудолюбием и напористостью».

Некоторые студенты принимают участие в конкурсе не в первый раз. Получив определенный опыт, они не стесняются испытать удачу снова.

Дмитрий Урядников, победитель конкурса «Студент года»: «Я принимаю участие второй год. Сначала - я первокурсник, мне 16-лет, мне было сложно, я ничего не понимал, меня запихнули. А в этот год я шел занять призовое место целенаправленно».

Ребята, обучающиеся в Сузах и вузах, стараются максимально выложится на предложенных организаторами испытаниях. До финала дошли только 12 студентов. Одной из лучших была Полина Павшинская.

Полина Павшинская, победительница конкурса «Студент года»: «Я хотела принять участие, чтобы показать себя, познакомиться с другими и разнообразить свою жизнь.

Абсолютным победителем городского конкурса стала студентка Мурманского медицинского колледжа Наталья Синюкова.