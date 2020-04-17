Названы самые бесполезные профессии в период пандемии COVID-19

Пока в мире бушует коронавирус, услуги официантов, поваров, администраторов, охранников и уборщиков не востребованы. Об этом пишет издание «Лента».

По данным сервиса «Worki», позиция «официант» за три недели потеряла популярность в 10 раз. А у «HeadHunter», в марте самыми ненужными профессиями оказались официант, ивент-менеджер, офис-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер. Также отмечено снижение спроса на медсестер. И это при том, что сейчас их средняя зарплата выросла.