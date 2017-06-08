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День за днём с «Арктик-ТВ»08.06.17 19:30

Называем фамилии победителей фотоконкурса «В стиле мурманского лета-2017»

Мурманское лето в стиле селфи – фотоконкурс, который объявила редакция «Арктик-ТВ» в честь своего девятого дня рождения, подошёл к завершению. Сегодня мы готовы назвать имена победителей.

13 самых преданных телезрителей прислали на наш конкурс  свои фотоснимки.  Мурманчане встречали  долгожданное северное лето в пути на отдых, на озере Имандра, во время прогулок по любимому городу.  А кто-то создал своё яркое, цветочное лето.

Победителями фотоконкурса становится семья Рубцовых. Они прислали  сразу 3 селфи. И Алла Краснопеева, её креативные подход в теме фотоконкурса оценили все журналисты «Арктик-ТВ».

Победители отправятся отдыхать в «ACTIVITY PARK Game Station АКТИВИТИ ПАРК». Как получить сертификаты мы сообщим в нашей официальной группе с соцсети «ВКонтакте».

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