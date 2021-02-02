Не боюсь гулять я ночью – засияли фонари

Уличное освещение – это не только комфорт, но и безопасность жителей, особенно в полярную ночь. За прошедший год в Мурманске появилось на несколько освещенных участков больше. Один из них на проезде по улице Маяковского.

Каждый, кто живёт на севере, не понаслышке знает, что зимой здесь не только холодно, но и очень темно. Спасти в этой ситуации сможет только уличное освещение, которого в некоторых районах Заполярной столицы недостаточно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В Мурманске необходимо повышать уровень освещенности. Это касается и проездов, и дорог. Есть участки, которые не просто требуют замены освещения, а требуют установки освещения там, где его в помине никогда не было».

Как, например, на проезде по улице Маяковского. Жителям этого микрорайона приходилось годами ходить по неосвещенной дороге, с опаской смотря под ноги, чтобы ненароком не упасть или не поскользнуться. Установленными уличными фонарями мурманчане остались довольны.

Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В тёмное время суток, особенно в нашу длительную полярную ночь, конечно же здесь были проблемы определенного характера у людей во время передвижения. А сейчас, вот буквально даже сегодня утром, придя на работу, у меня здесь просто коллеги проживают, они в восторге от того, что здесь появилось такое освещение».

Но это ещё не все изменения, которые ожидают жителей этого проезда. Чтобы передвигаться им было ещё комфортнее, а главное безопаснее, от улицы Маяковского до Садовой будет обустроена новая пешеходная связь.