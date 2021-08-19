Не дай Бог нам это увидеть по-настоящему - в Заполярье началась подготовка к съёмкам фильма о войне

Киноленту будут снимать наши местные энтузиасты – братья Бурбан.

Начиная с этого года в Мурманской области начнут снимать своё кино. По распоряжению губернатора в июле 2021 года был проведён грантовый конкурс. Прошедшие отбор проекты получили дополнительное финансирование и поддержку правительства региона. Новая картина за авторством братьев Бурбан стала одной из 6-ти, прошедших питчинг. Короткометражка называется «Другая тишина» и будет посвящена событиям практически 80-летней давности – обороне Заполярья от фашистских захватчиков. По словам Тимофея Бурбана, на создание фильма братьев вдохновили мемуары ветерана Ивана Бородулина «Мы разведка».

Тимофей Бурбан, начинающий режиссёр: «Когда ты читаешь, обсуждаешь и находишь на тех местах, где это было, то внутри рождается какая-то магия. Мы подумали, что круто было бы рассказать в 2021 году, будучи молодыми людьми, определённый свой взгляд, как мы это видим, как мы это понимаем. Не дай Бог нам это увидеть по-настоящему».

Актёры отобраны, сценарий написан, режиссёры и продюсер готовы – осталось только снять кино. Сейчас парни трудятся над строительством декораций - они своими силами вместе с друзьями и волонтёрами роют окопы и блиндажи. За достоверность можно не переживать, в съёмочной команде имеется свой консультант по Великой Отечественной войне, который поможет ребятам правильно показать форму, оружие и характер боёв. Помимо довольно традиционной истории о прорыве окружения советскими бойцами, молодым режиссёрам есть чем удивить зрителя.

Как нам рассказал Егор Бурбан, вдохновившись масштабным кинополотном Сэма Мендеса «1917», ребята хотят применить схожую технику съёмки.

Егор Бурбан, начинающий режиссёр: «Особенность нашего фильма в том, что мы будем снимать длинные планы. Если вы знаете, как референс, конечно, это будет нескромно звучать, но «1917» выходил, что-то, какие-то идеи мы оттуда берём и за счёт этого мы не можем выставлять стандартное освещение, как в кино это делают».

Вместо софитов будут использованы подушки с гелием, которые и осветят съёмочную площадку, а в совокупности с камерой на тросе это даст нужный эффект. Большая часть съёмок пройдёт на природе, а почти треть – на поле под Шонгуем, где сейчас и роются окопы. До старта съёмок новой киноленты осталось меньше месяца, поэтому братья-режиссёры спешат доделать натурные декорации к намеченному сроку.

Сами съёмки начнутся 6 сентября. В начале осени начнётся работа и над другими проектами.

Егор Бурбан, начинающий режиссёр: «Я думаю, что для местного кинематографа, для всей развивающейся сейчас в Мурманске киноиндустрии, новых вещей будет много. Наверное, для мирового кинематографа даже, или, может, российского. Я думаю, что будет много вещей, которые ещё не видели люди».

Премьера фильма должна состояться в начале следующего года. Уже в январе мурманчане смогут ознакомиться с работой братьев Бурбан.