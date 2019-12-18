Не дают депутаты отдыхать коммунальщикам

Чтобы заставить управляющие компании работать ответственно и выполнять свои обязательства, в Мурманске регулярно проводятся плановые и внеплановые рейды. Представители управления округов и депутаты регулярно проверяют дворовые территории, делают выезды по жалобам горожан. В этот раз комиссия ознакомилась с ситуацией на улице Миронова, 4.

В Ленинском округе областного центра сегодня состоялся рейд. Специалисты управления и депутаты проверяют, как управляющая компания справляется со своими обязанностями - расчисткой дворовой территории, ликвидацией наледи и сосулек.

«Сегодня мы видим, что управляющая компания содержит территорию в порядке, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска. Её работу можно считать удовлетворительной. Территория вокруг этого дома, а я бываю здесь регулярно, чистится, убирается».

Если на территории двора есть парковка или детская площадка, которая закреплена за домом, то управляющая компания обязана чистить и эту территорию. Однако с такой задачей справляются не все. Причина - нехватка кадров.

«Я зашла на сайт одной из управляющих компаний, когда поступили обращения граждан, я обратила внимание на то, что управляющая компания обслуживает 36 домов, при этом штатных единиц у них всего 18 специалистов, из которых пять - управленческий аппарат, два - инженера и 11 рабочих. Я понимаю, что есть ещё какие-нибудь договоры подряда или что-то такое, - говорит Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска, - но подождите, ребята, где у вас информация о том, какая у вас есть техника, какой объём выполняют эти люди выполняют?».

Обратиться с жалобой на безответственное отношение управляющей компании горожане могут в управление округов, Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.