Первый день голосования стартует уже в эту пятницу.

В Заполярье идёт активная подготовка к выборам – в региональной столице открылся Центр общественного наблюдения.

Главные принципы демократических выборов – это прозрачность и легитимность. Не допустить фальсификации в нашем регионе поможет Центр общественного наблюдения. Благодаря ему у жителей области появится возможность следить за ходом голосования в режиме онлайн.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Это, можно сказать, глаза наших избирателей, глаза наших партий, глаза наших кандидатов, которые могут посмотреть на то, что происходит на избирательных участках не только с помощью наблюдателей, которые непосредственно будет работать на УИКах, но и с помощью видеонаблюдения».

Центр уже оснащён автоматизированными рабочими местами и большими панелями. Беспрепятственно зайти в него во время выборов смогут лица, имеющие направление наблюдателя. Это может быть наблюдатель от партии, наблюдатель от кандидата или Общественной палаты. Если же у вас нет такой привилегии, то быстрее пишите заявление.

Юлия Величко, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области: «Если человек не обладает направлением наблюдателя, что ему тогда делать? Ему необходимо направлять на адрес электронной почты Общественной палаты заявление о том, что он желает посмотреть в такой-то день по такому-то времени такой-то УИК. К этому заявлению будет необходимо добавить согласие о том, что он даёт согласие Общественной палате на опд. Можно направить по электронной почте, можно принести в палату».

Храниться записи с голосования будут год, поэтому в любой спорной ситуации к ним можно будет вернуться и расставить все точки над «i».